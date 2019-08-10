Москва, 10 августа, 2019, 22:51 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы столкнулись два транспортных средства — маршрутное такси и автомобиль «Волга». Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах города.

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ДТП произошло в субботу, 10 августа, на пересечении Рязанского проспекта с ул. Ташкентская. По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.

«Маршрутное такси столкнулось с «Волгой», — рассказал источник. — … Также в результате аварии на перекрестке упал светофор».

Причины ДТП пока неизвестны.

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