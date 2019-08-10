Каракас, 10 августа, 2019, 22:37 — ИА Регнум. Обращение в Организацию Объединенных Наций (ООН) против блокады США могут подписать жители Венесуэлы. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро на странице в соцсети Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

«Я приветствую день всемирного протеста против империи США и жестокой блокады в отношении Венесуэлы, — написал венесуэльский лидер. — Приглашаю венесуэльцев подписать письмо в защиту нашей независимости, мира и суверенитета нашей родины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 августа 2019 г. президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке в США имущества правительства Венесуэлы.

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