Краснодар, 10 августа, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле переиграл казанский «Рубин» в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 10 августа на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 1:0.

Антон Зайцев Стадион «Краснодар»

Героем встречи в составе хозяев поля стал нападающий Иван Игнатьев, который забил единственный мяч на 17 минуте.

Отметим, что за вторую желтую карточку полузащитник «Краснодара» Юнес Намли был вынужден покинуть поле в компенсированное к первому тайму время, поэтому весь второй тайм команда провела в меньшинстве.

После пяти матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Казанский «Рубин», набравший семь баллов, находится на пятой позиции.

Читайте также: «Зенит» обыграл «Динамо» в матче РПЛ