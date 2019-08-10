Москва, 10 августа, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Московское «Динамо» на своем поле уступило санкт-петербургскому «Зениту» в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 10 августа на стадионе «ВТБ-Арена имени Льва Яшина» в Москве и завершилась со счетом 0:2.

Mos.ru Стадион «ВТБ-Арена»

В составе победителей голевыми действиями отметились Артем Дзюба и Магомед Оздоев.

Отметим, что после пяти матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Московское «Динамо», набравшее пять баллов, находится на одиннадцатой позиции.

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