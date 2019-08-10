Севастополь, 10 августа, 2019, 21:28 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин за рулем мотоцикла «Урал» с коляской приехал на байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе, организованное клубом «Ночные волки». Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Кремля.

Rk.gov.ru Байк-шоу

На кадрах видно, что российского лидера сопровождал глава республики Сергей Аксенов (сидел в коляске мотоцикла) и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев (сидел на заднем сидении).

Путин, который на мотоцикле подъехал к сцене, обратился к участникам шоу с приветственным словом.

Видео приезда Путина на мотошоу в Крыму на мотоцикле также обнародовано на портале YouTube.

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