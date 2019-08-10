Москва, 10 августа, 2019, 20:47 — ИА Регнум. В Москве участники несанкционированной акции протеста вернулись к зданию администрации президента РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков ИА REGNUM Возвращение к администрации президента

После нескольких часов противостояния с полицией и серии задержаний, костяк молодых людей сумел не только уйти от стражей порядка, но и перехитрить их. Пока полиция планомерно вытесняла людей сначала из сквера на Старой площади, потом от станции метро «Китай-город», потом с улицы Забелина, митингующие пришли вновь к начальной точке, которая к этому времени уже успела опустеть.

Участники акции координируют свои действия при помощи мобильной связи и интернета, и, потерявшись, быстро находят друг друга вновь.

Впрочем, Старую площадь выбрали для акции не только по политическим причинам.

«Здесь нормальное место: можно прыгать через ограды, в горочку можно убежать. Здесь и стоим», — пояснил местонахождение один из участников группы.