Москва, 10 августа, 2019, 20:28 — ИА Регнум. На улицу Забелина в Москве подъехали два автобуса с полицией, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков ИА REGNUM Задержания в Москве

Здесь ещё недавно продолжалась несанкционированная акция протеста. Её участники, преимущественно молодёжь, хлопала и скандировала лозунги.

Увидев полицейских в полной амуниции и с дубинками, участники протеста разбежались. Отдалившись на безопасное расстояние, они вновь начали скандирование. Сотрудники полиции устроили погоню, но смогли поймать лишь пятерых, в том числе одну девушку.

«Уважаемые граждане. Расходитесь. Соблюдайте гражданскую дисциплину. Не выходите на проезжую часть», — обращается к улице громкоговоритель из полицейского автомобиля.