Вашингтон, 10 августа, 2019, 21:18 — ИА Регнум. По опубликованному в Вашингтоне отчету МВФ, реальный эффективный курс юаня в 2018 году находился в рамках фундаментальных экономических показателей, сообщает 10 августа Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Как отмечается документом, в прошлом году зафиксирован рост курс китайской

валюты на 1,4% по сравнению с 2017 годом. Профицит счета текущих операций, по оценкам аналитиков МВФ, упал на 0,4% ВВП, а в текущем году ожидается, что темпы его снижения сохранятся на уровне 0,5% ВВП.

Как подчеркивает в письме, направленном в Синьхуа хорошо известный российской общественности профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, никаких валютных манипуляций Китай не допускал, а недавнее снижение его курса обусловлено односторонними санкциями американской стороны. Поэтому обвинение, предъявленное Пекину в твитах Дональда Трампа, является «произвольным капризом, выстроенным на политических мотивах, а не на объективном анализе».

Отметим, что содержание комментария Сакса говорит о стремлении оппонентов Трампа внутри США, связанных своими интересами с ФРС, встроить китайскую валютную политику ответных действий на понижение учетной ставки американского центробанка в контекст собственного противостояния Белому дому.