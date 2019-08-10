Вашингтон, 10 августа, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Гибелью американского миллиардера Джеффри Эпштeйна, труп которого обнаружили в одной из камер тюрьмы в Нижнем Манхэттене, заинтересовались сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает NBC со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США.

Tony Hisgett ФБР

«ФБР расследует инцидент», — говорится в сообщении бюро.

Ранее АВС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в федеральной тюрьме в Нижнем Манхэттене скончался миллиардер Джеффри Эпштeйн, обвиняемый в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

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