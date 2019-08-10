Пхеньян, 10 августа, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Перед отъездом из Белого дома в штат Нью-Йорк президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что получил новое «прекрасное трехстраничное послание» от лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает 10 августа Синьхуа со ссылкой на публикации в американских СМИ.

Defense.gov Американо-корейские учения

Трамп сообщил, что Ким Чен Ын выражает недовольство американо-южнокорейскими командно-штабными учениями и выразил надежду на новую встречу с главой Северной Кореи, не уточнив, где и когда она могла бы состояться.

В свою очередь, госсекретарь США Майкл Помпео выразил надежду, что Вашингтон и Пхеньян скоро вернутся за стол переговоров.

По сообщениям южнокорейских СМИ, маневры начались 5 августа, и в ответ 6 августа официальный представитель МИД КНДР их осудил, отметив, что они нарушают совместное северокорейско-американское заявление и противоречат духу ряда деклараций между Севером и Югом Корейского полуострова.