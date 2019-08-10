Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии
Осло, 10 августа, 2019, 20:08 — ИА Регнум. В пригороде норвежской столицы Осло произошло ЧП — неизвестный мужчина открыл стрельбу в мечети. Об этом говорится в сообщении местной полиции на странице в соцсети Twitter.
BenjaminNelan
Стрельба
«В мечети произошел инцидент со стрельбой, — говорится в сообщении ведомства. — … Преступник был арестован».
Отмечается, что в результате происшествия пострадал один человек.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины происшествия.