Осло, 10 августа, 2019, 20:08 — ИА Регнум. В пригороде норвежской столицы Осло произошло ЧП — неизвестный мужчина открыл стрельбу в мечети. Об этом говорится в сообщении местной полиции на странице в соцсети Twitter.

BenjaminNelan Стрельба

«В мечети произошел инцидент со стрельбой, — говорится в сообщении ведомства. — … Преступник был арестован».

Отмечается, что в результате происшествия пострадал один человек.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины происшествия.