Москва, 10 августа, 2019, 20:05 — ИА Регнум. Полиции Москвы удалось расчистить от протестующих территорию возле станции метро «Китай-город», передаёт корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Георгий Балаков ИА REGNUM Улица Забелина в Москве

Основная часть акции протеста переместилась на улицу Забелина, расположенную неподалёку. Там в эти минуты находятся две-три сотни человек. Они скандируют лозунги и хлопают.

Полиция задержала четырёх человек, однако несанкционированная акция продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция освободила сквер возле здания администрации президента РФ.