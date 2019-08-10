Сухум, 10 августа, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Директор Государственного музея Абхазии Аркадий Джопуа рассказал о находке, которая была обнаружена во время совместной экспедиции абхазских и российских археологов, сообщает 9 августа ИА «АпсныПресс».

Археологи на раскопках в Абхазии

Как рассказал Джопуа, на окраине современного города Очамчыра, на месте античного города Гюэнос, был найден фрагмент плинфы, датируемый приблизительно VI в.н.э. На плинфе имеется надпись из 7 букв и, как установили ученые, это арамейское письмо, отличающееся очень своеобразным почерком. Джопуа подчеркнул, что данная находка является уникальной для Западного Закавказья. По словам Аркадия Джопуа, специалисты в данный момент работают над переводом анадписи на плинфе. Фрагмент плинфы и другие уникальные находки экспедиции будут выставлены в экспозиции Абхазского государственного музея.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, археологи в Абхазии в этом году начали работу две недели назад и завершат раскопки 20 августа. Экспедиция организована Институтами археологии и востоковедения РАН, Абхазским государственным музеем и Абхазским институтом гуманитарных исследований. Как сообщил Джопуа, денежные средства на экспедицию выдлены российской стороной.