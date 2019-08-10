Севастополь, 10 августа, 2019, 19:48 — ИА Регнум. На байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе, организованное мотоклубом «Ночные волки», приехал президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщает в субботу, 10 августа, пресс-служба Кремля.

Rk.gov.ru Байк-шоу

«В.Путин посетил организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент РФ, которого сопровождали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, поздравил клуб «Ночные волки» с десятилетием проведения байк-шоу на полуострове.