Гудаута, Абхазия, 10 августа, 2019, 19:39 — ИА Регнум. 9 августа в селе Лыхны Гудаутского район состоялось открытие частной картинной галереи Адгура Пилия. Лыхненская галерея уже включена в туристические маршруты Абхазии, сообщает ИА «Абхазия-Информ».

Игорь М Лыхны

Галерея находится рядом с исторической Лыхненской поляной, откуда открывается вид на средневековый храм Успения Богородицы и развалины дворца князей Шервашидзе-Чачба. В галерее будут представлены работы Пилия и его коллег. Художник также планирует создать мастерскую и обучать детей живописи.

Адгур Пилия — член Союз художников Абхазии и России. Его работы хранятся в частных галереях в России, Дании, Франции и США.