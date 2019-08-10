Москва, 10 августа, 2019, 19:20 — ИА Регнум. В эти минуты в Москве около тысячи человек собралось у станции метро «Китай-город», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков ИА REGNUM Скопление людей у станции «Китай-город»

Собравшиеся — преимущественно молодые люди. У некоторых в руках плакаты с политическими лозунгами. Они хлопают и скандируют слово «допускай».

"По сути, идёт полноценный митинг», — сообщает корреспондент.

К скоплению людей стягиваются силы полиции, перед этим вытеснившие людей со Старой площади у администрации президента. Блокирована остановка наземного общественного транспорта у станции «Китай-город».