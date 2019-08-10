Москва, 10 августа, 2019, 19:06 — ИА Регнум. Полиция взяла в кольцо собравшихся на Старой площади в Москве, а после выпроводила с территории, передаёт с места событий корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков ИА REGNUM Оцепление на Старой площади

В центре столицы возле здания администрации президента РФ проходит незаконная акция, начавшаяся после согласованного митинга на проспекте Сахарова. Полицейские сначала выстроились в широкие шеренги, а после обступили скопление людей в сквере. К этому моменту на месте находились около полутора сотен протестующих и несколько десятков журналистов.

Далее гражданам предоставили коридор, по которому они смогли покинуть территорию. Таким образом, спустя короткое время на Старой площади кроме полиции и СМИ людей не осталось.

Полиция почти перестала проводить задержания. Единственный инцидент случился с женщиной, которая сначала села на газоне на пути шеренги силовиков, а затем отказалась покидать территорию. К ней несколько раз обратились полицейские, повторяя своё требование, после чего задержали.