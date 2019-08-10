Москва, 10 августа, 2019, 19:30 — ИА Регнум. 62% посетивших митинг на Академика Сахарова в Москве участников являются мужчинами. Об этом сообщили результаты социологического исследования волонтёрского движения «Белый счётчик».

Георгий Балаков ИА REGNUM Митинг на проспекте Сахарова

По результатам обработки 141 анкеты были установлены следующие факты: 62% участников — мужчины, 32% — женщины. Какого пола оставшиеся 6%, не указано.

Место рождения в городе Москве только у 52%, в Московской области — 9% и «где-то ещё» — у 39%. При этом место постоянного проживания в Москве у 74%, в Московской области — 23%, и «где-то ещё» — у 3%.

Кроме того, большинство из присутствующих оказались в возрасте от 26 до 35 лет — таких участников 31%. В первый раз участвовало в митинге 16% людей.

Напомним, согласно подсчётам «Белого счётчика», на согласованной акции Москве приняли участие 49,9 тысячи человек.