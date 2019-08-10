Социологи не установили пол 6% участников митинга в Москве
Москва, 10 августа, 2019, 19:30 — ИА Регнум. 62% посетивших митинг на Академика Сахарова в Москве участников являются мужчинами. Об этом сообщили результаты социологического исследования волонтёрского движения «Белый счётчик».
По результатам обработки 141 анкеты были установлены следующие факты: 62% участников — мужчины, 32% — женщины. Какого пола оставшиеся 6%, не указано.
Место рождения в городе Москве только у 52%, в Московской области — 9% и «где-то ещё» — у 39%. При этом место постоянного проживания в Москве у 74%, в Московской области — 23%, и «где-то ещё» — у 3%.
Кроме того, большинство из присутствующих оказались в возрасте от 26 до 35 лет — таких участников 31%. В первый раз участвовало в митинге 16% людей.
Напомним, согласно подсчётам «Белого счётчика», на согласованной акции Москве приняли участие 49,9 тысячи человек.