Полиция выстроилась в широкие шеренги, оцепив Старую площадь в Москве
Москва, 10 августа, 2019, 18:48 — ИА Регнум. В эти минуты полиция выстроилась в две широкие шеренги на Старой площади в Москве, где проходит незаконная акция оппозиции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.
Георгий Балаков ИА REGNUM
Полиция на митинге
Ранее полиция уже выстраивала в сквере оцепление, однако из-за перестроений и из-за того, что были открыты газоны, освобождённый ими сквер вновь наполнился людьми. Теперь оцепление охватывает и газон, и пешеходные дорожки.
По всей видимости, стражи порядка готовятся полностью вытеснить людей с территории.
Как сообщало ИА REGNUM, полиция уже задержала около сотни участников несанкционированной акции в центре столицы.