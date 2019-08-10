Брюссель, 10 августа, 2019, 18:46 — ИА Регнум. Власти КНДР, которые провели новые ракетные испытания, продолжают «подрывать международную работу» по укреплению доверия и установлению прочного мира на Корейском полуострове. Об этом говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Мы (власти ЕС) ожидаем, что КНДР будет воздерживаться от любых дальнейших провокаций, соблюдать свои заявленные обязательства и полностью выполнять свои международные обязанности», — говорится в сообщении.

10 августа южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на сообщения военных Республики Корея сообщило, что два снаряда с неизвестными параметрами были запущены из города Хамхын (северо-восток КНДР) по направлению к Японскому морю.

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