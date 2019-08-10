Москва, 10 августа, 2019, 18:36 — ИА Регнум. В эти минуты сотрудники полиции продолжают задержания несанкционированной акции в центре Москвы у здания администрации президента РФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Георгий Балаков ИА REGNUM Задержания в Москве

По оценке корреспондента, всего на Старой площади задержали не менее ста человек. Меняется состав участников протеста — часть задержанных сменяют новые группы приехавших к месту «прогулки» людей. Ранее оцепленный сквер у Никольских ворот вновь заполнился.

Полиция действует решительно. Постоянно подъезжают новые подкрепления. Происходит перегруппировка сил, участников протестов то вытесняют с площади, то блокируют при помощи оцепления их перемещения.