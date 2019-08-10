Москва, 10 августа, 2019, 18:47 — ИА Регнум. Фильм пермского кинорежиссера Ольги Аверкиевой «Вырваться. История любви» вошел в конкурсную программу VIII московского кинофестиваля «Будем жить», об этом 8 августа сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов России.

Иван Шилов ИА REGNUM Киноплёнка

Мероприятие пройдет с 23 по 31 августа 2019 года в Москве. Он будет приурочен ко Дню российского кинематографа, а также к Году театра в России.

Картина Аверкиевой будет представлена в номинации «документальное кино», фильм повествует о романтических отношениях бывших учащихся психоневрологического интерната.

Напомним, работа пермского режиссера ранее одержала победу на многих кинофестивалях, в том числе и на международном кинофестивале «Флаэртиана».