Москва, 10 августа, 2019, 18:34 — ИА Регнум. Популярные среди молодёжи и подростков исполнители «Кровосток», Фэйс и IC3PEAK, использующие в своих текстах в том числе и нецензурную лексику, выступили на согласованном концерте-митинге, который состоялся 10 августа на пр. Сахарова в Москве.

Георгий Балаков ИА REGNUM Face выступает на митинге оппозиции под музыку

https://twitter.com/Current_policy/status/1160177185245794304

Несмотря на то, что в своём уведомлении организаторы акции указывали её как митинг и не предупреждали о планах проведения концерта, полиция и Росгвардия, как отмечают наблюдатели, не стали мешать выступлению музыкантов. Более того, судя по кадрам с концерта, «звёзды» на нём находились под охраной сотрудников правоохранительных органов, тогда как со сцены звучали обвинения в адрес силовиков. «Полицейские вели себя подчёркнуто вежливо», — констатировал в эфире телеканала «Дождь» ведущий Павел Лобков.

Популярный блогер Юрий Дудь, который активно призывал своих подписчиков посетить концерт-митинг, действительно прибыл на пр. Сахарова, но, как сообщает «Лента.ру», был разочарован организацией мероприятия и вскоре покинул его, чтобы провести другой, развлекательный концерт. «Как они собрались менять Россию, если у них даже микрофоны не работают?» — цитирует издание Дудя.

https://twitter.com/Current_policy/status/1160172845185609728

Примерно в 16:00 концерт-митинг был завершён. По данным МВД, его посетили в общей сложности около 20 тысяч человек, тогда как организаторы рассчитывали привлечь на свою акцию 100 тысяч.

Несмотря на согласованный характер митинга, один из выступавших на сцене — глава штаба незарегистрированного кандидата Ивана Жданова Борис Золотаревский — призвал после завершения концерта устроить несанкционированное шествие до здания администрации президента.

О том, что после концерта возможны провокации, заранее предупреждали в мэрии Москвы и МВД. Ещё до начала акции на пр. Сахарова, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, к сотрудникам полиции обратились организаторы митинга с заявлением о том, что Любовь Соболь и другие участники «собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».

В ГУ МВД России предупредили участников мероприятия о недопустимости нарушений общественного порядка. Ранее с официальным предупреждением выступил Следственный комитет России, который расследует уголовные дела о массовых беспорядках на незаконном митинге 27 июля.

Митинги и шествия в Москве проходят по инициативе группы незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму — в их подписных листах были выявлены многочисленные нарушения, в том числе данные несуществующих избирателей, поддельные подписи и «мёртвые души».