Киев, 10 августа, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует в 70 раз сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву. Соответствующая петиция, авторами которой стали жители Украины, опубликована на сайте главы государства.

(сс) Campbeca Андрей Коболев

«Уменьшить зарплату председателю «Нафтогаза» Коболеву в 70 раз! — говорится в тексте петиции. — А.Коболев … за 2017 год и еще 15 топ-менеджеров … получили 204 млн народных гривен (около 8 млн долларов) «заработной» платы и премий».

При этом авторы петиции отмечают, что «заоблачные коммунальные тарифы» большинство жителей Украины еле выплачивают.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля 2019 г. премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал главе «Нафтогаза» Андрея Коболева вернуть премию, полученную за «победу» в суде над «Газпромом».

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