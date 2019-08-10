Москва, 10 августа, 2019, 18:10 — ИА Регнум. В эти минуты полиция проводит массовые задержания участников «прогулки» у администрации президента РФ на Старой площади в Москве. Об этом с места событий передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков ИА REGNUM Задержания в Москве

Толпа молодых людей, преимущественно до 20 лет, скандировала политические лозунги и перемещалась по улицам в центре столицы. Сотрудники полиции подождали, когда прибудут автозаки, и начали задержания. Десятки людей задержали и отвели в полицейские машины.

На площадь по-прежнему продолжают прибывать новые группы людей. Территория сквера оцеплена. Через громкоговоритель полиция предупреждает о незаконности массового мероприятия в этом месте.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, некоторые группы молодёжи попытались укрыться от полицейских во дворах. Однако спрятаться там им не удалось.