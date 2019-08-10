Бенгази, Ливия, 10 августа, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Заминированный автомобиль взорвался в Ливии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Инцидент произошел в субботу, 10 августа, в городе Бенгази. По последним данным, в результате взрыва погибли двое сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН).

Сотрудники специальных служб выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, столица Ливии с апреля 2019 г. осаждается Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

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