Москва, 10 августа, 2019, 17:53 — ИА Регнум. В эти минуты толпы людей заходят на Старую площадь в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

NVO Администрация Президента Российской Федерации

Несколько сотен человек перемещаются единой группой по центру столицы возле администрации президента РФ. Они скандируют лозунги, призывают прохожих присоединяться к их прогулке.

За происходящим пока наблюдают со стороны подразделения полиции. Ранее они задержали несколько человек. Всего в эти минуты на площади, по оценке корреспондента ИА REGNUM, находится до тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с призывом «прогуляться» в этом месте города обратился один из участников согласованной акции протеста в Москве.