Киев, 10 августа, 2019, 17:39 — ИА Регнум. Более 120 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды (дождь, гроза, порывы ветра) на Украине в ночь с 9 на 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

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«В результате осложнения погодных условий обесточены 129 населенных пунктов в 6 областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киевской области без электричества остались 51 населенный пункт, в Черниговской — 32, в Сумской — 26, в Житомирской — 16, в Донецкой — 3 и в Волынской — 1.

В настоящее время бригады облэнерго привлечены к восстановлению электроснабжения.

9 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщали, что за минувшие сутки на Украине без света остались 205 населённых пунктов.

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