Вашингтон, 10 августа, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Американский миллиардер Джеффри Эпштeйн, обвиняемый в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, скончался в федеральной тюрьме в Нижнем Манхэттене. Об этом сообщает АВС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Falkenpost Тюрьма

«Финансист Джеффри Эпштeйн покончил жизнь самоубийством в своей тюремной камере в Нижнем Манхэттене, где он находился в ожидании судебного разбирательства по федеральным обвинениям», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 6 июля в аэропорту Тетерборо в штате Нью-Джерси был задержан Джеффри Эпштейн. В ходе обыска у него в квартире были обнаружены фото обнаженных несовершеннолетних девушек.

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