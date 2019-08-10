Москва, 10 августа, 2019, 18:28 — ИА Регнум. 49,5 тысяч человек собрались на проспекте Академика Сахарова на согласованном митинге в поддержку «независимых» депутатов в Московскую городскую думу седьмого созыва. Такую статистику привели волонтёры движения «Белый счётчик», осуществляющего контроль за массовыми мероприятиями в столице.

Георгий Балаков ИА REGNUM Митинг на проспекте Сахарова

«Проход ведётся через более чем 50 рамок. Численность: 16:00 — 48,8 тысяч, 16:30 — 49,9 тысяч», — сообщили в организации.

Как отметил в своем телеграмм-канале руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, данные цифры можно считать окончательными.

Впрочем, по данным МВД, число участников составило 20 тыс. человек.

Напомним, в связи с митингом оппозиции в Москве были задержаны десять человек.