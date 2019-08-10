Москва, 10 августа, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Десять человек задержано в Москве в связи с митингом оппозиции, сообщает сайт «ОВД-Инфо».

Gruznov Автозак

"Столько людей задержали в связи с акцией», — указывает счётчик. Из данных не ясно, все ли задержания случились на самом митинге. Данные актуальны на 16:15 10 августа.

Кроме того, сообщается о задержании 55 человек в Санкт-Петербурге и семи — в Ростове-на-Дону.

Добавим, что во время митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве задержали одного из ораторов, Бориса Золоторевского. Он призывал после согласованной акции пойти «погулять» у здания администрации президента.

Кроме того, с трибуны объявили о задержании незарегистрированного кандидата Любови Соболь.