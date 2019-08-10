Рязань, 10 августа, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Прикрытие действий бомбардировочной и штурмовой авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода Авиамикс на международном конкурсе «Авиадартс-2019», который проходит на полигоне Дубровичи в Рязанской области, обеспечили авиационные комплексы пятого поколения Су-57 и самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал». Об этом сообщается на сайте Минобороны Российской Федерации.

Mil.ru Миг-31

«Самолеты МиГ-31К … и … Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отметим, что истребители МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» показали широкой публике впервые. Телеканал «Звезда» обнародовал кадры применения нового вооружения.