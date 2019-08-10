Москва, 10 августа, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Только что в Москве завершилась акция внесистемной оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Suvan Chowdhury Микрофон

По данным организаторов, озвученным с трибуны, на неё пришло 47 тысяч человек. МВД сообщило о 20 тысячах участников.

Начало акции сдвинулось примерно на полчаса из-за технических проблем, которые возникли со звукоусиливающей аппаратурой. Эти же проблемы не позволили передать послание арестованного лидера Либертарианской партии России Михаила Светова.

Несмотря на предупреждение, на сцене выступили рэпер Face, группы IC3PEAK и «Кровосток». «Музыкальную часть» дополнило чтение рэпа бывшим тележурналистом, а теперь блогером Леонидом Парфёновым.