Тюмень, 10 августа, 2019, 16:11 — ИА Регнум. В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили о состоянии сотрудника Росгвардии, на которого было совершено нападение в ночь на 10 августа. Он проходит амбулаторное лечение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Напомним, 10 августа 2019 года около 00:20 по местному времени (22:20 мск) на улице Интернациональной города Тюмени двое сотрудников Росгвардии остановили велосипедиста для проверки документов. Мужчина бросил велосипед и скрылся в лесополосе. На требования полицейских предъявить документы он открыл огонь из травматического пистолета.

В результате один из сотрудников Росгвардии получил ранения, сообщало ранее СУ СКР по Тюменской области. В ответ сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить табельное оружие. Подозреваемый был ранен в ногу. При досмотре у мужчины изъяли два ножа, травматический и сигнальный пистолеты.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения тюменской области Александра Малыгина сообщила, что сотрудник Росгвардии проходит на данный момент амбулаторное лечение. Пострадавший от ответных действий росгвардейцев злоумышленник госпитализирован в окружную больницу №2.