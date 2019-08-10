За двое суток в Москве шквалистый ветер повалил 150 деревьев
Москва, 10 августа, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Сто пятьдесят деревьев было повалено сильным ветром в Москве в течение двух суток 8 и 9 августа. Об этом 10 августа сообщил журналистам вице-мэр города Петр Бирюков.
По словам Бирюкова, за двое суток после объявления штормового предупреждения на территории города сильные порывы ветра повалили 150 деревьев, было повреждено 36 автомобилей.
Также вице-мэр города отметил, что в Москве за 8 и 9 августа выпало 26 мм осадков. При этом, несмотря на сложные погодные условия, травмирования населения удалось избежать.
Напомним, что ранее Бирюков сообщал, что в течение ночи с 8 на 9 августа ветром было повалено 27 деревьев.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что улучшения погодных условий в Москве, по прогнозам синоптиков, стоит ожидать со второй половины дня 10 августа.