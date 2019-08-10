Москва, 10 августа, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Сто пятьдесят деревьев было повалено сильным ветром в Москве в течение двух суток 8 и 9 августа. Об этом 10 августа сообщил журналистам вице-мэр города Петр Бирюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

По словам Бирюкова, за двое суток после объявления штормового предупреждения на территории города сильные порывы ветра повалили 150 деревьев, было повреждено 36 автомобилей.

Также вице-мэр города отметил, что в Москве за 8 и 9 августа выпало 26 мм осадков. При этом, несмотря на сложные погодные условия, травмирования населения удалось избежать.

Напомним, что ранее Бирюков сообщал, что в течение ночи с 8 на 9 августа ветром было повалено 27 деревьев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что улучшения погодных условий в Москве, по прогнозам синоптиков, стоит ожидать со второй половины дня 10 августа.