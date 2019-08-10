Москва, 10 августа, 2019, 16:07 — ИА Регнум. На севере Москвы столкнулись два транспортных средства — рейсовый автобус (№ 370 Москва — Сходня) и легковой автомобиль. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Источник отметил, что ДТП произошло в субботу, 10 августа, возле дома 71 на Ленинградском шоссе. По последним данным, в результате инцидента пострадали девять человек (двое детей и семеро взрослых).

В настоящее время на месте происшествия, где затруднено движение транспорта, работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока не сообщаются.

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