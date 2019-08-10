Оренбург, 10 августа, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра проходила на оренбургском стадионе «Газпром» и закончилась со счетом 2:2.

Andrew Shiva Стадион «Газпром Арена»

Счет на 26-й минуте игры открыл защитник «Тамбова» из Кот-д'Ивуар Седрик Гогуа, а затем на 68-й минуте его одноклубник нападающий Хасан Мамтов удвоил счет.

Однако футболистов «Оренбурга» это обстоятельство не смутило и их ганский нападающий Джоэль Фамейе на 74-й и 78-й минуте поразил ворота соперника, оформив в матче дубль и сведя итоговый счет к ничейному результату.

Также на 85-й минуте с поля был за вторую желтую карточку удален молдавский хавбек «Тамбова» Валерий Чуперка, однако это никак не отразилось на итогах игры.

Отметим, по итогам матча «Тамбов» с 4 очками в активе находится на двенадцатой строчке турнирной таблицы РПЛ. «Оренбург» с 1 очком — на пятнадцатом месте.