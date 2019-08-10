Москва, 10 августа, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Полиция и Росгвардия пока не зарегистрировали серьёзных нарушений на согласованном митинге внесистемной оппозиции на проспекте Сахарова в Москве. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция и протесты

Всего на митинг пришли порядка 20 тыс. человек. Это массовое мероприятие было согласовано с властями.

Требования митингующих разнонаправлены. Они требуют и допуска незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, и отмены этих выборов, и их переноса. Также они требуют отмены процесса сбора подписей для регистрации независимых кандидатов.