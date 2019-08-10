На проспект Сахарова в Москве вышли 20 тыс. митингующих — МВД
Москва, 10 августа, 2019, 15:55 — ИА Регнум. На митинг внесистемной оппозиции на проспекте Сахарова пришли порядка 20 тыс. человек. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по городу Москве.
Андрей Черкасский ИА Красная Весна
Проспект Сахарова. Москва.
Напомним, что митинг был согласован мэрией. Его организаторы решили выступить в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Полиция пока не зарегистрировала каких-то серьёзных нарушений общественного порядка на митинге.
Наблюдается отток участников.