Москва, 10 августа, 2019, 15:55 — ИА Регнум. На митинг внесистемной оппозиции на проспекте Сахарова пришли порядка 20 тыс. человек. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по городу Москве.

Андрей Черкасский ИА Красная Весна Проспект Сахарова. Москва.

Напомним, что митинг был согласован мэрией. Его организаторы решили выступить в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.

Полиция пока не зарегистрировала каких-то серьёзных нарушений общественного порядка на митинге.

Наблюдается отток участников.