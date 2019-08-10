Берлин, 10 августа, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Как минимум 15 человек пострадали в Германии во время удара молнии. Об этом 10 августа сообщает агентство DPA.

U.S. Air Force photo by Edward Aspera Jr Молния

Инцидент произошёл вечером 9 августа на спортивной площадке во время игры в футбол в городе Розенфельд, который находится на юго-западе Германии в федеральной земле Беден-Вюртемберг.

В результате удара молнии по игровой площадке пострадали 15 человек, один из игроков на время потерял сознание. Возраст пострадавших составил от 19 до 48 лет. О состоянии псотрадавших не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попадании молнии в два пассажирских самолёта в Цюрихе. Оба воздушных судна были вынуждены вернуться после произошедшего в аэропорт вылета.