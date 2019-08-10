Воронеж, 10 августа, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Один человек погиб, пятеро пострадали в результате ДТП на трассе в Воронежской области. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.

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Авария произошла на на 691-м километре автодороги М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области. Грузовик Man под управлением водителя 60-ти лет врезался в легковые автомобили Hyundai Elantra и Toyota Corolla, которые попали в ДТП несколькими минутами ранее.

Первая авария произошла около 04:20 мск. Водитель автомобиля Hyundai допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota. Водители и пассажиры обеих легковых автомобилей стояли на обочине автодороги непосредственно рядом с местом аварии, когда в группу людей и машин въехал грузовик.

В результате ДТП на месте скончался водитель автомобиля Hyundai, ещё пять человек, в том числе девочка девяти лет, получили травмы разной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы.

По факту ДТП проводит проверку УМВД по Воронежской области. Выясняются все причины и обстоятельства двойного ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Астраханской области, в результате которого погибли четыре человека.