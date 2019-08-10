Москва, 10 августа, 2019, 15:52 — ИА Регнум. На проспекте Академика Сахарова в центре Москвы на пике публичного мероприятия участвует порядка 20 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу Москве.

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«Нарушений общественного порядка не зарегистрировано, идёт отток участников», — добавили в ведомстве.

Напомним, по состоянию на 15:00 в мероприятии участвовало порядка 15 тысяч участников. По данным МВД, также происходил отток количества людей. В 14 часов число собравшихся достигло 7 тысяч человек.