Москва, 10 августа, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Летавший над участниками митинга на проспекте Сахарова в Москве квадрокоптер заглушили и изъяли сотрудники полиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков ИА REGNUM Перехват дрона на митинге

При помощи технических средств полицейским удалось остановить полёт техники. Устройство приземлилось, а после было изъято сотрудниками правоохранительных органов. Владелец к стражам порядка пока не обращался.

Как сообщало ИА REGNUM, в эти минуты в Москве на проспекте Сахарова проходит согласованный митинг оппозиции. В нём принимают участие, по данным «Белого счётчика», почти 30 тысяч человек.