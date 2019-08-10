Астана, 10 августа, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» переиграл в серии послематчевых буллитов нижнекамскую команду «Нефтехимик» в матче предсезонного Кубка президента республики Казахстан.

Zuzana Cizikova Шайба

Игра прошла на льду «Барыс-Арены» в Нур-Султане и закончилась в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу уфимского клуба.

Счет на уже 5-й минуте игры открыл форвард «Нефтехимика» Булат Шафигуллин, а затем, на 21-й минуте при игре 4×3, 17-летний нападающий «Салавата» Родион Амиров удачно реализовал большинство и восстановил равновесие в счете, которое сохранилось до финальной сирены.

Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов удачливее оказались хоккеисты «Салавата», причем победный бросок на свой счет записало снова Родион Амиров.

Отметим, «Нефтехимик» потерпел четвертое поражение в четырех матчах Кубка президента Казахстана и заняло последнее место на турнире. «Салавату Юлаеву» же теперь предстоит встретится 11 августа с местной командой «Барыс».