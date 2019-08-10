«Белый счётчик» насчитал свыше 40 тысяч человек на митинге в Москве
Москва, 10 августа, 2019, 15:53 — ИА Регнум. На согласованной акции оппозиции в центре Москвы находится 40 тысяч человек. Соответствующие данные на странице Facebook опубликовал «Белый счётчик» — волонтёрское объединение, ведущее подсчёт участников московских массовых мероприятий.
Георгий Балаков ИА REGNUM
Митинг в Москве 10 августа
«Проход ведётся через более чем 50 рамок. Численность: 14:00 — 7,2 тысячи, 14:40 — 28,1 тысяч, 15:00 — 40 тысяч», — заявили в организации.
Напомним, 10 августа в Москве проходит согласованная акция «Вернём себе право на выборы-3». Акция проходит на проспекте Академика Сахарова.