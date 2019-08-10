Астрахань, 10 августа, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Четыре человека стали жертвами ДТП в Астраханской области. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.

30.мвд.рф Авария на автодороге Волгоград — Астрахань

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло в 10:55 (09:55 мск) на 148-м километре автотрассы Волгоград — Астрахань. Столкнулись автомобили Lada Granta и Honda Fit.

В результате столкновения погибли четыре человека, находившиеся в автомобиле Lada Granta. По предварительным данным, погибла семья из четырёх человек: двое взрослых, мужчина 1992 года рождения и его супруга 1991 года рождения, и двое детей, мальчик 2015 года рождения и девочка 2018 года рождения.

Водитель Honda Fit был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о причинах аварии с участием пассажирского автобуса в Курганской области. В автобусе в момент аварии находилось 48 человек. Погибших нет. Пятеро пострадавших были госпитализированы.