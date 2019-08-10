Казань, 10 августа, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Цены на зерно в 2019 году, вероятно, для сельхозпроизводителей будут выгоднее, чем в прошлом году, поскольку ряд регионов Приволжского федерального округа столкнулся с засухой. Об этом заявил глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Ахметов.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Он пояснил, что переходящие остатки зерна по стране оцениваются на уровне 10 млн тонн при прошлогодних 20 млн тонн.

«Соответственно, эти объемы на рынок давить не будут», — отметил Ахметов.

Кроме того, уточнил министр, засуха наблюдалась в ряде регионов Поволжья. В частности, урожайность в Пензенской области снизилась по сравнению с 2018 годом на 4,4 центнера с гектара (ц/га); в Мордовии снижение составило 3 ц/га; в Оренбургской области — 3,7 ц/га; в Ульяновской области — 3,5 ц/га; в Саратовской области — 1,8 ц/га; в Башкирии — 0,1 ц/га. Ахметов добавил, что именно поэтому цены на зерно в этом году не характерны для уборочного периода.

Министр отметил, ссылаясь на данные «Интерфакса» от 6 августа, что за неделю цены на зерно в разных округах выросли от 200 до 700 рублей за тонну, и назвал такую ситуацию редкой.

«Цены на пшеницу 3 класса в Поволжье обозначены на уровне 10,5 тыс. рублей за тонну, 5 класса — 9,2 тыс. рублей за тонну. И надеемся, что эти цены сохранятся и в дальнейшем», — заключил Ахметов.

Как сообщало ИА REGNUM, между тем в России зафиксирован значительной рост цен на хлеб. По итогам января-июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительские цены на хлеб выросли более чем на 7%, что значительно превышает средний уровень инфляции.