Алексеевка, Белгородская область, 10 августа, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Сборная футбольная команда исправительной колонии №4, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обыграла в товарищеском матче белгородский клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют».

Vk.commamaevp17 Кокорин и Мамаев

Игра прошла на территории ИК-4 УФИСН РФ по Белгородской области и закончилась со счетом 4:2 в пользу тюремной сборной.

Оба футболиста отыграли два тайма по 20 минут без замен, при этом Мамаев оформил в матче хет-трик, забив один гол в первом тайме и ещё два — во втором.

Также по итогам матча Александр Кокорин был признан лучшим игроком, в Павел Мамаев — лучшим бомбардиром игры, хотя Кокорин заявил при награждении, что лучшим игроком тоже надо было признать Павла Мамаева.

Отметим, бывший форвард «Зенита» Кокорин и экс-полузащитник «Краснодара» Мамаев отбывают наказание в ИК-4 за драку, которую они устроили 8 октября 2018 года в центре Москвы.