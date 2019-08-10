Куртамыш, Курганская область, 10 августа, 2019, 15:04 — ИА Регнум. В Курганской области часть пассажиров сошедшего с трассы 10 августа автобуса покинули место происшествия с родственниками самостоятельно, для остальных был предоставлен автобус. В момент аварии в автобусе находилось 48 человек, из них четверо детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России по Зауралью.

Пресс-служба МЧС России по Курганской области Госпитализация пострадавших спасателями

Авария произошла утром 10 августа в 9:42 по местному времени (7:42 мск). Автобус марки KIA, следовавший с туристами на озеро Узково по маршруту Курган — Целинное опрокинулся в кювет на 79 км автодороги Курган — Куртамыш.

Пресс-служба МЧС России по Курганской области Автобус в кювете. ДТП в Курганской области 10 августа 2019 года

Прибывшими на место сотрудниками МЧС было установлено, что произошёл отказ рулевого управления, в результате чего водитель допустил съезд в кювет. Произведя отключение аккумуляторной батареи, спасатели приступили к оказанию помощи пассажирам в эвакуации из опрокинувшегося автобуса.

Пресс-служба МЧС России по Курганской области Первая помощь

Пресс-служба МЧС России по Курганской области Первыми на место происшествия прибыли спасатели

Пострадали 16 человек. Большая часть из них от госпитализации отказалась. Всего в Куртамышскую центральную районную больницу было госпитализировано 5 человек, в том числе один ребёнок 2007 года рождения.

Пресс-служба губернатора Зауралья На помощь пострадавшим вылетел вертолёт медицины катастроф

На место происшествия прибыл вертолёт Центра медицины катастроф, он же доставил врачей из Кургана. От Главного управления МЧС России по Курганской области была организована психологическая помощь пострадавшим.