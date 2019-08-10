Москва, 10 августа, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Подручная оппозиционного блогера Алексея Навального, сотрудница его «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь была задержана правоохранительными органами перед началом согласованного митинга внесистемной оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом она сама написала на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Напомним, что Соболь была одной из тех, кто пытался зарегистрироваться на выборах в Московскую городскую думу, но ей было отказано из-за недостоверных подписей собранных в её поддержку.

Тогда внесистемная оппозиция стала проводить массовые акции в Москве — одну согласованную и две нет. Две несогласованные акции были разогнаны полицией. После первой несогласованной акции 27 июля было возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки».